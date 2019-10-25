由周杰倫（周董）監製的賽車電影《叱咤風雲》，25日電影官方發佈了由周杰倫作曲、黃俊郎作詞的同名電影主題曲幕後花絮，短短1分鐘的畫面裡，除了可以聽到電影主演也是主題曲主唱的范逸臣、柯有倫兩人狂飆洗腦副歌「急速狂飆」，還曝光了周董在錄音室工作、MV拍攝現場指導的畫面。

周董邀請主演范逸臣、柯有倫首度合唱，周認為能演又能唱的兩人高亢渾厚的嗓音合璧，完美碰撞出專屬賽車電影的極速快感，范逸臣表示：「接到這個任務很爽，在拍電影初期就默默許願可以跟Alan（柯有倫）合作，想不到就這樣實現了！期待藉由歌曲讓更多人看到我們的電影，也期待因爲電影而讓更多人愛上這首歌。」

范逸臣（左）與柯有倫在隧道內嗨唱。（圖創映電影、量能影業提供）

電影公司為了完整呈現MV中隧道內的演唱氣氛，將隧道打造成演唱會現場，范逸臣、柯有倫搭上樂團激情演唱，還有眾多臨演在隧道內狂歡吶喊「急速狂飆」畫面震撼，所有人在35度的高溫下完成MV拍攝。

范逸臣提及拍攝MV當天的狀況，他笑說：「現場所有工作人員跟演員都忍受著35度高溫，而我又是發汗機，當天應該有流一公升的汗水喔！前排演員同學應該都被我噴濕了。」柯有倫也表示：「我應該有10年沒看過這麼大場面的MV拍攝了，根本電影等級，台下同學人多到我都想直接辦演唱會了！」

(中時 )