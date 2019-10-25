社會局副局長謝琍琍（中）及高雄市國際婦女會理事長吳盈慧（右）穿上圍裙與憨兒們一起製作田園沙拉堡，宣傳身障手作產品。（林雅惠攝）

高雄市政府四維行政中心1樓咖啡坊委託喜憨兒基金會辦理，提供心智障礙者學習沖泡飲品、餐點製作、點餐服務等工作技能，辦理至今已14年，設備已老舊，為提供洽公民眾更舒適的用餐環境，及讓身障者友善學習空間， 市府社會局媒合國際婦女會添置設備及環境整修，於今日換新裝重新開幕。

社會局副局長謝琍琍及高雄市國際婦女會理事長吳盈慧穿上圍裙與憨兒們一起製作田園沙拉堡，宣傳身障手作產品，支持身障朋友自立。

憨兒小喜（化名）十分嚮往能學會沖泡咖啡技能，在老師支持下學習完整流程，從詢問客人的口味，再把豆子磨粉、壓餅最後萃取出香濃咖啡，小喜也因此提升自信並實現願望。

謝琍琍表示，透過咖啡坊作業活動訓練，藉著輕食製作及介紹商品與顧客近距離互動，幫助身障朋友融入社區並提升自立生活的能力。

社會局表示，高市作業設施服務共32處，有意願的身心障礙者，歡迎上社會局官網了解各據點服務資訊。

「喜歡你咖啡高市府店」提供麵包、西點、現煮咖啡、三明治等輕食選擇，亦有喜餅、節慶禮盒等多項產品提供預定，開幕期間至10月底享有飲料相同品項第二杯半價及其他優惠活動，歡迎民眾共襄盛舉，共同支持身障朋友的生作產品。

(中時 )