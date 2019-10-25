有120年歷史的美濃國小，老舊的校舍即將改建，為因應師生無教室可上課的窘境而影響學生受教權，高雄市政府教育局、水牛建築師事務所、及樹德科大室內設計系師生三方攜手打造永久社區家屋，作為美濃國小師生臨時教室，

由於永久社區家屋採取鋼構結構與輕鋼構的永久性作法，在有限預算下，無法完成教室的牆壁粉刷及彩繪，美濃國小校長楊瑞霞積極尋求外援，獲得虹牌油漆總經理陳弘偉贊助；同時結合樹德科技室設系大一新生及老師李彥頤，捲起袖子擔任油漆工作，為美濃國小師生圓一座家屋的夢。

室設系學生分為六組，與班級教室學童分工合作進行批土及底漆粉刷，讓學童對自己的教室建造過程有參與感，對室設系學生而言，則是確實實做到理論與實務的練習。

李彥頤表示，過程由張七斗建築師與自己做整體規劃指導，六組學生自行發想如何設計教室的底漆與彩繪圖樣，在9小時過程中，六組學生與學童呈現風格各異的成果。

李彥頤指出，此次與美濃國小的社區服務，改變服務領導掃地淨灘的傳統做法，藉機將專業連結社區服務，更具大學社會責任；而大一新鮮人在自主參與規劃設計並完成整體教室彩繪的同時，也落實品格教育與自我社會責任的認知。

(中時 )