王金平告別立法院演說 各黨立委送花致意 18:552019/10/25 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平（左四）25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後各黨派立委紛紛上前獻花，行政院長蘇貞昌（左二）亦上前致意。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平（左三）25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後各黨派立委與行政院長蘇貞昌（左二）上前致意，王則揮揮手道謝。（姚志平攝） 前立法院長王金平25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後在議場前鞠躬致謝。（姚志平攝） 前立法院長王金平25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，兒子王柄堯（左起）、大女兒王馨敏、小女兒王馨淳3位子女也到場聆聽。（姚志平攝） 前立法院長王金平25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後各黨派立委紛紛上前獻花，行政院長蘇貞昌亦上前致意。 立法院今日進行第9屆第8會期最後一天施政總質詢，王金平發表演說指出，國會文化相互尊重包容，很難建立卻很容易破壞。他批評民進黨佔國會多數，動輒優勢碾壓一切。另外他遺憾服貿協議沒有簽下來，但處理太陽花學運不流血落幕，無愧於天地。 (中時 ) #立委 #演說 #院長 #王金平 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 殺人犯能否投案？陳玉珍疑：要合總統八字 11:222019/10/21 政治 改變參選2020決心？王金平反問：何時改變過 13:402019/10/21 政治 王金平：吳敦義列不分區 應該嘛！ 17:552019/10/23 政治 獲王金平力挺當國會龍頭 吳敦義微笑回「謝謝」 18:572019/10/23 政治 等嘸親民黨總統門票？傳王金平25日裸退告別 10:412019/10/24 政治 願替韓輔選？王金平這樣說 15:272019/10/24 政治 恐等不到親民黨總統門票 王金平：不必急希望結果圓滿 12:222019/10/25 政治 國民黨中央助講團今成軍 王金平未列入名單 12:222019/10/25 政治 國民黨中央助選團今成軍 未納入前立法院長王金平 16:172019/10/25 政治 王金平立院最後總質詢 告別演說將從這說起 13:572019/10/25 政治 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 民調是假的！謝龍介：綠營朋友稱韓會翻盤 - 政治 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 韓最新民調超神勇 網：快交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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