前立法院長王金平（左三）25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後各黨派立委與行政院長蘇貞昌（左二）上前致意，王則揮揮手道謝。（姚志平攝）

前立法院長王金平25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後在議場前鞠躬致謝。（姚志平攝）

前立法院長王金平25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，兒子王柄堯（左起）、大女兒王馨敏、小女兒王馨淳3位子女也到場聆聽。（姚志平攝）

前立法院長王金平25日在立法院發表立委生涯最後1次總質詢演說，結束後各黨派立委紛紛上前獻花，行政院長蘇貞昌亦上前致意。

立法院今日進行第9屆第8會期最後一天施政總質詢，王金平發表演說指出，國會文化相互尊重包容，很難建立卻很容易破壞。他批評民進黨佔國會多數，動輒優勢碾壓一切。另外他遺憾服貿協議沒有簽下來，但處理太陽花學運不流血落幕，無愧於天地。

(中時 )