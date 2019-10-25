正在英國南威爾斯寄宿學校就讀的比利時王儲伊莉莎白，25日前往布魯塞爾王宮出席慶祝18歲生日活動，比國三大電視頻道直播這個罕見而且具歷史性的典禮，慶祝氣質高雅的伊莉莎白以後可直接繼位而不須攝政的重大時刻。

這場為時1小時的慶典由比利時國王菲利普發表演說開場。接著由兩年前在《歐洲歌唱大賽》拿下第四名的歌手Blanche，和安特衛普皇家芭蕾舞學院表演。典禮邀請了兩名荷蘭青少年、兩名法國青少年和一名德國青少年，分享他們對未來的夢想和對伊莉莎白的欣賞。

另外，還邀請了80名與王儲同一年出生的人，也有政界人士和王室成員出席。王室也邀請青少年寫信給公主，消息人士說：「對伊莉莎白來說，除了重視與同年齡的人慶祝生日外，她希望也能夠讓同一世代的人表達心聲。」

伊莉莎白有兩個弟弟一個妹妹，公主和王子都高顏值，與父母居住在拉肯皇家城堡。她從小就精通多國語言，會講中文，平日喜愛打網球和溜冰。

(中時 )