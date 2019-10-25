25日上午郭國文與相關單位會勘麻豆、善化區銜接南科園區道路。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

台南溪北地區民眾欲到台南科學園區時，主要經由麻善大橋及西港大橋進入，但因延伸道路不足，且南科台南園區未來將擴建，現有道路難以承受交通流量，地方人士建議擴建道路，立委郭國文25日邀相關單位會勘，最後決議優先評估高鐵橋下路線，方便麻豆附近民眾通勤南科。

25日上午郭國文與營建署、第六河川局與市府工務、地政等單位會勘麻豆、善化區銜接南科園區道路。郭國文表示，未來各工業區間與南科園區互動會更為密切，只依靠目前公路串聯起的生活區及工業輔助區，就現有道路而言已無法負擔，有另外開闢的必要性。

此外，新闢道路將可提供南科相關聯產業廠商進駐更大優因，藉以形成產業群落效應，同時帶動相關工業區及生活圈發展動力，也為未來擴建的南科三期帶來生活機能與量能串連。

配合南科園區發展，周邊陸續有「南科西向聯絡道路新闢」、「台南都會區北外環道路第一期」、「國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路」、「新化區高鐵沙崙站橋下道路」等工程。

郭國文也建議將「麻豆口工業區」、「山上工業區」、「麻善生活圈」及正在推動的「南科分區段徵收計畫」納入考量範圍。

公路總局現勘後表示，嘉義至新營區也有一高鐵橋下道路貫通案正在評估中。因此郭國文要求，本案高鐵橋下道路，從台19甲線到市道178線，比照嘉義新營段評估方案來施作。

(中時 )