苗栗縣竹南鎮中港蕃社陳家古厝，首次與國立台灣工藝研究發展中心合作，辦理木的家具實驗展，由13名進階木工人才培訓學員，結合各自專業領域，包含金工、藍染等，創作出獨樹一格的木工家具，替80多年的古厝灌入新活力，25日舉辦開幕茶會，展期至11月11日止。
國立台灣工藝研究發展中心，7月起號召13名來自不同城市、不同領域的木工愛好者，藉由觀察建築大師設計風格與元素，擷取為家具創作新靈感，嘗試異材質結合，打造兼具藝術與實用的木質家具，創作者來自藝術學院的學生、建築及室設裝潢職人、藍染藝術家、科技業業餘木工愛好者等。
苗栗縣在地文化推廣協會積極促成下，陳家古厝首次有木工實驗展進駐，陳家古厝屋主陳保成表示，陳家古厝1937年建成，修復後將空間留下，提供在地文化傳承、創新的場域，首次加入現代感的實驗展，盼能新舊之間能夠擦出火花，賦予古厝新的時代意義。
創作者余珍葒，目前就讀高雄大學工藝與創意設計學系，主修金工專業，將矮桌結合花台，命名為「伏流」，靈感來自法國建築師Jean Nouvel對光影變化的詮釋，過去以金工首飾創作居多的她，此次以自然有機體的意象，將配戴於人身的首飾，延伸至木質家具，透過量體與光影交錯，呈現虛實交匯意境，別具風格。
(中時 )
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