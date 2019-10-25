竹南蕃社陳家古厝首次結合木工實驗展，新舊交織展至11月11日止。（巫靜婷攝）

王梅容的作品「本質」，使用樺木版、竹皮、牛皮等複合式媒材，呈現板材之美。（巫靜婷攝）

創作者賴佳鈺與作品「漠中搖籃」合影，期望使用者乘坐搖椅時，疲勞的身心能夠釋放，向建築師坂茂致敬。（巫靜婷攝）

余珍葒擺置作品「伏流」，融合金工專業，搭配光影變化，傳達創作理念。（巫靜婷攝）

民眾搶先到陳家古厝欣賞「木屑MoodSHIT－木的家具實驗展」。（巫靜婷攝）

木屑MoodSHIT－木的家具實驗展

苗栗縣竹南鎮中港蕃社陳家古厝，首次與國立台灣工藝研究發展中心合作，辦理木的家具實驗展，由13名進階木工人才培訓學員，結合各自專業領域，包含金工、藍染等，創作出獨樹一格的木工家具，替80多年的古厝灌入新活力，25日舉辦開幕茶會，展期至11月11日止。

國立台灣工藝研究發展中心，7月起號召13名來自不同城市、不同領域的木工愛好者，藉由觀察建築大師設計風格與元素，擷取為家具創作新靈感，嘗試異材質結合，打造兼具藝術與實用的木質家具，創作者來自藝術學院的學生、建築及室設裝潢職人、藍染藝術家、科技業業餘木工愛好者等。

苗栗縣在地文化推廣協會積極促成下，陳家古厝首次有木工實驗展進駐，陳家古厝屋主陳保成表示，陳家古厝1937年建成，修復後將空間留下，提供在地文化傳承、創新的場域，首次加入現代感的實驗展，盼能新舊之間能夠擦出火花，賦予古厝新的時代意義。

創作者余珍葒，目前就讀高雄大學工藝與創意設計學系，主修金工專業，將矮桌結合花台，命名為「伏流」，靈感來自法國建築師Jean Nouvel對光影變化的詮釋，過去以金工首飾創作居多的她，此次以自然有機體的意象，將配戴於人身的首飾，延伸至木質家具，透過量體與光影交錯，呈現虛實交匯意境，別具風格。

(中時 )