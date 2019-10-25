日前廣州天河一間小雜貨店被發現，老闆一家四口全部離奇慘死在店中，目前尚未查出原因，警方已經介入偵查。

警方進入之後，發現這家四人都離奇死在家中。(翻攝自看看新聞)

18號早上，這家小店的房東，因為發現雜貨店還一直沒有開門，於是好奇的從窗戶向裡面探望了一下，結果這一看可把這位房東嚇了一大跳。他看到一名女子被吊死在店中。房東也立馬進行了報警以及聯繫急救中心的醫護人員。

當警方進入之後，發現這一家四口人都在死家中，但是經醫護人員檢查都沒有了生命徵象，確認已經死亡。根據現場的情況，懷疑事發的時間大約在當天淩晨。

據鄰居表示，這家人搬過來的時間不長，才幾個月的樣子，平時進進出出也沒有發現有什麼異常，相反一家人非常的和睦，很少看見他們爭吵的情況發生。而且這家人平時也沒有發現和別人有什麼恩怨和仇恨之類的事情發生，不過他們很少和人接觸。

有人傳言，這家男主人賭博欠下了不少賭債，還有傳言說這家男主人在外包工地賠錢了。不過這些都只是一些傳言和猜測，並沒有得到警方的證實。

不過房東表示，曾經聽其姑媽說該雜貨店的男主人欠下了不少錢。

(中時電子報)