國民黨立委、前立法院長王金平已表態不續留立法院，今天下午進行44年立委生涯的最後一次質詢，王金平以「國家為重，國會為主」為題發表30分鐘告別演說，王金平特別提到太陽花學運和平落幕，無愧於心，並強調國會體制可以修，但不能廢，朝野協商是立法院長職權，因此被號稱「喬王」欣然接受。至於下一步，王金平說，會堅定心念，並等待與親民黨主席宋楚瑜見面的時間來臨，彼此交換理念。

王金平指出，尊重少數、包容多元、接納建設性的不同意見，是展現民主國會的重要價值，2008年國民黨在國會擁有絕對多數，自己雖是國民黨籍的立法院長，因秉持這樣態度在「朝野協商」、「不動用警察權」、「處理太陽花事件」，備受部分藍軍支持者苛責。

反觀民進黨於2016年完全執政以來，為貫徹黨意，府院伸手主導國會運作，傷及民主國會的價值，也把尊重、包容、接納棄之不顧，協商變成形式，執政黨總是憑藉絕對多數，強推黨產條例、年金改革、一例一休等法案，完全忽視國會文化。

王金平認為，國會協商方式、程序可議、可修，絕對不能廢，若協商不成在付之表決，表決才有正當性、合理性，即便須承受密室協商、黑箱作業的指控，國會沒有朝野協商，國政無法順利推動。

對於立法院長任內的太陽花學運，王金平強調，他不是引發太陽花學問題的人，他是解決問題的人，相較香港反送中抗爭爆發流血衝突，太陽花學運不流血的和平落幕，不論世人如何評價，無愧於心，無憾於歷史。

王金平發表完告別演說後，人走到議場中央深深一鞠躬，並向旁聽席揮手致意，朝野20多位立委也上前獻花、合照，王金平逐一握手合照，場面溫馨。

(中時 )