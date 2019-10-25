世界三大男高音之一的卡列拉斯，受屏東縣政府邀請在屏東演藝廳演出，25日他先造訪吾拉魯茲部落的泰武國小，由排灣族小朋友牽引入場。（潘建志攝）

世界三大男高音之一的卡列拉斯，受屏東縣政府邀請在屏東演藝廳演出，25日他先造訪吾拉魯茲部落的泰武國小，在看板前合影留念。（潘建志攝）

世界三大男高音之一的卡列拉斯，受屏東縣政府邀請在屏東演藝廳演出，25日他先造訪吾拉魯茲部落的泰武國小，在學校牆壁上簽名留念。（潘建志攝）

世界三大男高音之一的卡列拉斯受屏東縣政府邀請來台，27日將在屏東演藝廳演出。25日他先造訪吾拉魯茲部落泰武國小，為歷經莫拉克風災努力重建家園的居民及師生獻上祝福；古謠隊小朋友以排灣族古謠及西班牙名曲迎賓，讓卡列拉斯非常開心。

這次卡列拉斯僅在屏東演藝廳演出全台唯一一場，也將與泰武國小古謠隊共同合唱，因此先拜訪泰武國小。25日到吾拉魯茲時，受到族人及師生熱情歡迎，以原住民傳統升狼煙，並獻唱排灣古謠及西班牙名曲《Bésame Mucho》（深情地吻我），迎接國際級大師到來。

屏東縣長潘孟安說，縣府從去年底開始邀請卡列拉斯到屏東演出，確定來台演出時間後，門票很快就秒殺。今年是莫拉克風災重建10周年，卡列拉斯因聽到泰武國小古謠隊的CD及部落重建的故事，非常感動，特地與小朋友一同演出，別具意義。

這也是卡列拉斯第一次在戶外舉行記者會，他致詞時指出，很高興受邀到台灣屏東，現場聽到小朋友唱《Bésame Mucho》真的很驚喜，他希望能為風災後的重建盡點棉薄之力，可以和孩子們一起唱歌，為孩子及部落族人們加油。

卡列拉斯也致贈潘孟安簽名CD，潘孟安則回贈原住民傳統背心服飾與琉璃珠項鍊，卡列拉斯當場穿上原住民服飾，並大讚原住民工藝之美。之後卡列拉斯也在學校牆壁上簽名留念，離去時小朋友一湧上前，搶著和他擊掌道別。

「卡列拉斯．希望原鄉」音樂會27日晚上7時30分於屏東演藝廳演出，由卡列拉斯、女高音黃莉錦、指揮大衛賀曼奈、台北愛樂管弦樂團共同演出10餘首曲目，並與泰武國小古謠隊合唱《在那遙遠的地方》，讓樂迷們一飽耳福。

(中時 )