浩角翔起本周主持《綜藝新時代》，來到桃園知名地標大廟口，浩子在第一關「吃吃的畫」找了帶著女友的波麗士大人，沒想到女友現場向浩子告狀，男友以前追她都會畫圖寫信，在一起後，就再也沒有了，讓浩子站出來主持公道，要男友趕緊畫一幅女友畫相，還特別找框來裱畫，並簽名送給他們，讓這對情侶大呼浩子太暖心。

被打開心房的波麗士大人，在吃鴨肉時，把僅存的一支鴨腿從藝人面前直接夾給女朋友，愛的舉動羨煞所有人。接著浩子隊拿不定答案是鴨肉或鵝肉，納豆詢問店家：「二種肉長相有哪裡不一樣嗎？」店家正經回應，「鵝旁邊是一個『我』，鴨旁邊是一個『甲』」，妙語如珠的回答讓浩子隊哭笑不得直呼：「太有梗了，厲害厲害。」更讓納豆崩潰，「所以是我(ㄨㄛˇ)鳥肉跟甲(ㄐㄧㄚˇ)鳥肉就對了」現場大笑。

阿翔（中）與小嫻（右）聯手想要中止浩子的不敗紀錄。（民視提供）

來到駕訓班玩招牌遊戲「頭文字椅」，這單元中浩子有如神助，創七戰全勝的紀錄，讓阿翔與小嫻聯手想要中止浩子的不敗紀錄。而在排棒次的過程兩隊開始互相嗆聲，大家都很認真的看待這次比賽，眼看現場氣氛很緊繃，情緒就要一觸即發時，浩子突然神來一筆CUE小嫻，「摔角選手！摔角選手！」而小嫻也不顧形象配合擺出摔角選手怒吼的模樣，瞬間打破凝重氣氛，讓浩子大虧她，「不知道你現在這麼放的開。」

在進行到體驗水上的健身訓練的關卡中，在經過上一關消耗腿力的比賽後，納豆在訓練過程中體力不支經常頻頻落水，不停爬上爬下的讓納豆開始懷疑人生直呼：「這真的好累！」。而努力保持平衡的籃籃也在浩子的捉弄下失足落水，跌得像落湯雞的她也讓岸邊所有人笑瘋。

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