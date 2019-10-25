民眾黨提名台東縣立法委員侯選人陳允萍，25日下午下班時突然造訪民進黨台東現任立法委員劉櫂豪辦公室，這突如其來的舉動讓辦公室主任劉文等措手不及，但劉櫂豪人不在辦公室，劉文等仍然保持客氣與禮貌的接待。

陳允萍表示，因為競選名片剛印好，經過附近劉立委辦公室，所以就順道過去向他們打個招呼，希望和他及他的競選團隊共同宣誓在不久的將來能夠做一場公平民主的競選活動，另外陳允萍也打算近期內拜訪台東16個鄉鎮市所有地方首長與執法機關，希望台東縣各行政機構及人員能夠遵守選舉之規定維持行政中立，並請執法機關加強查緝不法的選舉活動，共同維持乾淨的選風。

陳允萍再表示，選舉歸選舉，選完大家也都還是朋友，不會因為選舉的結果就會影響之前的關係，這才是一個正常的民主國家，劉文等也贊同這個看法，願意為維持乾淨的選風共同努力。

至於要不要再去拜訪國民黨的侯選人張志明，陳允萍表示因為他實在不太熟悉張志明副縣長，所以目前並沒有這個行程與規劃。

陳允萍是土身土長的台東人，在鯉魚山下長大，對台東有深厚感情，這次以民眾黨提名身分披掛上陣，選情相當艱困，但陳允萍樂觀的表示，民眾已經厭惡藍綠2黨，他的參選則是給民眾多1個選擇，讓台東能夠有所改變。

(中時 )