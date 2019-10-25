參選彰化縣立委第二選區的全國總工會理事長陳杰，打另類選戰，推出「杰士尼樂園」。（陳杰提供）

年底立委選戰逼近，參選彰化縣立委第二選區的全國總工會理事長陳杰，打另類選戰，仿迪士尼樂園推出「杰士尼樂園」，明天 (26日)下午4點將正式開園，園區有遊樂設施、網美拍照景點，只要憑1張當月發票就可做公益免費入園，開幕日變裝入園，還可以獲得精美小禮物一份，陳杰與服務團隊也將表演開場舞表演，另安排魔術秀、舞蹈演出、街頭藝人演唱等活動，歡迎大家一起來。

陳杰說，他出身於基層勞工家庭，從小就在永樂街夜市協助父親擺筒仔米糕，小時候家裡的經濟狀況不好，讀書下課後要到攤子幫忙洗碗備料，所以要去遊樂園是遙不可及的夢想，長大後自己在夜市擺木瓜牛奶、當過全興工業的倉庫管理員、台灣水泥的事務員，深知基層勞工之苦，到樂園玩一直是他從小未完成的願望，因此除了彌補自己小時候的遺憾之外，也希望可以將這份童真分享給大家，讓不同的世代可以創造更多的美好回憶。

幕僚表示，總部是候選人選戰大本營，不僅是規畫選戰、制定計畫的重要基地，也是與選民交流好地方。有別傳統競選總部白冷燈光與宣傳海報牆面冷冰隔閡感，杰哥 (陳杰)打造特色競選總部，充滿著歡樂氣氛，總部側邊大片的花草牆，是網美們不可錯過的好景點，另外最先映入眼簾的就是總部旁廣場一座座夢幻旋轉木馬、飛天小飛機、咖啡杯，總部後方設有仿古小火車、籃球機、搖搖馬，還有孩子最愛的球池與釣鴨池，彷佛來到兒童樂園般，這裡政治味少了點，滿滿的都是兒時回憶的歡樂氣氛。

地方人士表示，陳杰在彰化市長及立委任內，非常關注孩童成長，不僅全台首創育兒津貼每胎5000元、開辦弱勢學童課輔班、爭取興建彰化市立幼兒園及彰化市立圖書館，以及民生國小操場、仁愛樓校舍及多所學校校舍工程，就是要給孩子最好的環境；陳杰也提出興建社會住宅、強化技職教育畢業即就業等政見，為彰化打拚。

陳杰幕僚說，設立樂園主要是希望孩子們能走出戶外又能做公益，不要整天待在家裡看3C產品，還能促進親子情誼。樂園設在彰化市民族一路11號，周一到週五開放時間為晚間6-8點，周六及周日為上午10-12 點下午15點-20點，只要一張發票就能入園，每周都有不同的主題活動。

(中時 )