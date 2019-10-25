身處美中貿易戰風暴中心的大陸華為公司創始人任正非，最近接受歐洲媒體聯合採訪時表示，其實他很感謝美國總統川普，「川普棒子大，一嚇唬，大家都真真實實努力工作了」。

華為公司的員工網站「華為心聲社區」刊出任正非日前接受北歐媒體聯合採訪時指出，他很感謝川普時，因為華為公司經歷三十年，絕大多數員工開始富裕了，有一種富裕病就是惰怠、享受安逸。深圳多好，為什麼要到非洲有瘧疾的地方去奮鬥？大家都會有這種想法，再經歷一段時間，公司就會垮了。

任正非說，後來川普拿棒子一打，大家都緊張了，要努力生產，不僅沒有垮下去，公司的銷售反而增長了。「以前是我嚇唬大家，但是我的棒子不夠厲害，川普棒子大，一嚇唬，大家都真真實實努力工作了。」

任正非接受北歐媒體採訪時說，「狼文化」是別人諷刺華為的，華為自已從未說過。（圖／華為心聲社區）

任正非說，全世界都應該學習川普把稅降下來，讓企業有更多錢來發展。但是川普一邊減稅，一邊拿棒子打世界各個國家，嚇得每個國家都不敢去投資。不敢去投資，減掉的稅誰來繳？沒人來繳，美國就會陷入財務困難。如果一邊減稅，一邊與世界各國友好，估計美國經濟會有很大振興。

任正非還說，川普競選失敗與成功，與我們都沒有太大關係。下一任總統上來也不會撤銷實體清單，美國不會有人站出來為華為說話的。所以，我們已經有心理準備，實體清單會長期存在，我們必須要習慣這種生活。換不換總統，不等於美國換政策，我們要有長期的心理準備

媒體還問到外界認為華為的企業文化是「狼文化」，這種文化對華為進行全球競爭時有何作用？任正非答道：「狼文化」是外部的編排諷刺我們的，我們自己沒有說過。我曾經在一篇文章上講過狼的特性：第一，狼的嗅覺很敏感，希望大家向狼學習對市場和技術的敏銳性；第二，狼是成群打獵，要強調團隊精神；第三，狼的奮鬥精神是不屈不撓的，甚至有時奮不顧身，我們希望團隊作風要向它學習。

(中時電子報)