桃園市黨部主委楊敏盛（左）25日晚間卸下主委一職，在復興區舉辦感恩餐會並準備了親手寫書法送給黨內好友。（邱立雅攝）

敏盛醫療體系總裁楊敏盛卸下桃園市國民黨部主委一職，25日在復興區舉辦卸任感恩餐會，他稱自己是以「救援投手」的身分站上投手丘，3年來無失分，要靠6名立委參選人替國民黨擊出全壘打。楊敏盛也準備了寫有桃園市黨部字樣的接力棒，將黨務重擔交付給議長邱奕勝。

楊敏盛致詞時表示，3年來感謝大家的支持跟愛護，讓他順利完成他的救援投手任務，他回憶當初在洪秀柱手上接下派令，最要感謝的就是他的太太與家人，如今自己卸下主委一職，要「完璧歸趙」。

「一千多天的旅途終於告一段落。」楊敏盛說自己擔任主委是一場意料之外的旅途，但他在接任那一刻就有豪情壯志，希望協助國民黨重返執政，而這個重返執政的道路就要從桃園開始。

楊敏盛話鋒一轉，批蔡英文總統最近撿了砲、撿了槍，但是槍砲容易傷人傷己，希望台灣的選民眼睛是雪亮的，過去菁英政治大家已經有所感受，現在換個庶民政治，也許可以替台灣帶來更好的希望，他樂觀看待未來的選情。

為了此次卸任餐會，楊敏盛準備了親手寫的書法並表框，一一贈送給黨部的好友們表示感謝，此外，楊敏盛更把黨部主委重任交給邱奕勝，兩人在舞台上作勢接棒，也讓現場來賓莞爾一笑。楊敏盛勉勵黨員們要跟著邱奕勝的大旗往前衝，要把總統府、立法院、桃園市拿回來。

(中時 )