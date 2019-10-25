屏東縣政府主辦縣長盃溜冰錦標賽，25日開始舉辦3天，分別舉辦競速溜冰及直排輪曲棍球比賽。（潘建志攝）

由屏東縣政府主辦的縣長盃溜冰錦標賽，25日開始於潮州鎮運動公園溜冰場舉辦3天，分別進行競速溜冰及直排輪曲棍球比賽，共計有928名選手參賽。25日鳴槍開賽，縣長潘孟安也宣布，爭取打造全新國際級滑輪溜冰場地，引來現場歡呼聲。

這次比賽競速溜冰組有34組，161所學校單位共700人參加；直排輪曲棍球組有3組，19所學校單位共228人參加競賽，總計共928名選手。潘孟安表示，競速溜冰是適合各年齡層的運動，屏東縣參與競速溜冰運動人口一直增加。

他說，屏東縣一直都是台灣競速溜冰菁英的搖籃，前年世大運李孟竹、黃玉霖穿金戴銀；去年亞運李孟竹再為台灣奪下公路賽淘汰賽冠軍。舉辦比賽除了期許選手間相互切磋技巧，也希望吸引更多民眾投入運動行列，成為台灣國際比賽的奪金金庫。

潘孟安也現場宣布，已向中央爭取3億7000萬元補助，讓屏東未來擁有全國第一座符合國際賽事規格的滑輪溜冰場地，獲得現場熱烈掌聲。屏東夏季多雨，影響選手們練習，新溜冰場將能培育更多優秀的國手，讓屏東成為全國競速溜冰發展最重要的訓練基地。

(中時 )