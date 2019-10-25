張貴興參與第一屆時報文學獎，即以〈俠影錄〉獲得時報文學獎第一屆短篇小說獎的佳作。(季季提供／鄧博仁翻攝)

描述婆羅洲的奇幻寫實之作《野豬渡河》，在今(25)日獲台灣文學金典獎年度大獎的肯定。出身於馬來西亞的作者張貴興，耕耘文學多年，獲獎無數，在台就讀大學之際，即以〈俠影錄〉獲得時報文學獎第一屆短篇小說獎的佳作，往後幾年也不缺席時報文學獎盛事，陸續獲得短篇小說優選、中篇小說獎、小說推薦獎等佳績。

曾任職於中國時報人間副刊的作家季季，直言張貴興在歷屆得獎者中，特別令人感到印象深刻，「他是馬來西亞華僑，來台灣念的是師大英語系，吸收了很多西洋文學的經典，而他太太是宜蘭人，所以也吸收了一些台灣的文化，不過他的作品多半還是在寫他的家鄉，得獎作品《野豬渡河》便是如此。」

台灣文學金典獎評審點評，張貴興的《野豬渡河》以絢麗筆法書寫日本殖民下的婆羅洲砂拉越豬芭村，呈現熱帶雨林中生猛的求生意志、殖民者的殘暴、住民的反抗、大自然的暴虐、鴉片帶來的幻覺與神話的魔幻，讓人目不暇給。

季季表示，張貴興在時報文學獎獲獎的作品，如〈伏虎〉、〈出嫁〉等作品，都可說是為《野豬渡河》所累積的基礎，「我很欣賞他，他從當初22歲，還在唸大一時就開始創作，默默創作那麼多年，他的作品也一直慢慢的成長，畢業後的好幾年，也寫了好幾部很好的作品。」

季季分享，張貴興之所以讓人印象深刻，也在於他的人品及對文學的態度，「他的優點是他寫作非常認真，且個性是非常低調謙虛的一個人，他很少參與文壇的一些活動，就是不停地、默默地寫。」

季季透露，張貴興自大學畢業後，便開始從事英文教學至退休，「我便向他提議，推薦他去參加愛荷華大學的國際寫作計畫，他說他不能去，因為妻子罹癌，他要照顧他的妻子。這也可以看的出來，他做為一個家長，或是做為一個丈夫，對他太太都是非常體貼，各方面來說，張貴興都是一個非常有人品的人，讓人印象深刻。」

金典獎的另外七名得獎人，分別是賴香吟的《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》、唐諾的《我有關聲譽財富和權勢的簡單思索》、夏曼．藍波安的《大海之眼：Mata nu Wawa》、洪明道的《等路》、王天寬的《開房間》、羅智成的《問津》、阿潑的《日常的中斷：人類學家眼中的災後報告書》。

(中時 )