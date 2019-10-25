中職Lamigo桃猿隊轉售日本樂天集團，明（26）日將有一場「告別賽」，球團公布桃猿隊與La new熊的出賽陣容，桃猿先發投手是翁瑋均，La new熊先發投手是林樺慶，球團將在球賽中再一次重現拋擲藍色彩帶的氣勢。

桃猿隊的告別賽「內戰」陣容有球迷要求多一點復古氣氛、在La new熊進攻可以用喇叭演奏加油歌；也有熊迷不能認同La new熊陣容，陣中沒有La new退役或轉往他隊發展的球星。

Lamigo桃猿最終告別戰（La new VS Lamigo）強調告別職棒如同「像一場美麗的夢，總有醒來的時候，榮耀終於在我們手中，故事依舊保持熱血的節奏，結局就是勝利的煙火。」

La new陣容為：投手：王溢正、游朝惟、賴智垣、賴達官、萬昭清、陳克羿、張喜凱、蘇俊璋與李承禎。

捕手：林泓育、許禹壕與江忠垣。內野手：郭嚴文、林智平、梁家榮、張煒謙、葉子浩、葉竹軒、林澤彬與楊瑞承。外野手：詹智堯、余德龍、鍾承祐、林知譽、邱丹與潘耀傑。

Lamigo陣容為：投手：林柏佑、陳禹勳、王躍霖、黃子鵬、吳丞哲、洪聖欽、張明翔與汪國謙。捕手：廖健富、劉時豪與嚴宏鈞。

內野手：林承飛、陳俊秀、林立、朱育賢、郭永維、黃敬瑋、吳承運與林大展。外野手：陽耀勳、藍寅倫、陳晨威、張閔勛與成晉。

(中時電子報)