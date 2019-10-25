採用實驗室生產鑽石（Lab Grown Diamond）的珠寶品牌JOYCOLORi在台發表未來鑽石新品，邀請剛拿下金鐘獎的吳姍儒出席盛會，問及未來希望收到多大的求婚鑽戒時，吳姍儒先說「1克拉」，隨後又覺得太小，「我看36克拉好了！」
吳姍儒敢這樣獅子大開口是有原因的，因為環保、不傷害地球環境的實驗室生產鑽石（Lab Grown Diamond），售價約是開採鑽石的1／4到1／5，價格十分親民，且已是未來趨勢，而有「未來鑽石」的美名，不僅好萊塢女星艾瑪華森、茱莉亞羅勃茲等紛紛力挺搶戴，就連英國梅根王妃婚戒的主石也是未來鑽石。
吳姍儒佩戴全套未來鑽石飾品登場，一對1克拉耳環售價僅7萬元，而且不論是物理的分子結構、鑽石硬度和4C的評鑑標準，皆與開採鑽石沒有分別，讓她驚呼連連。
JOY COLORi的鑽石源自全球未來鑽石第一品牌DIAMOND FOUNDRY，預計將在年底進駐台北遠百信義A13，正式與台灣消費者見面。
(中時 )
#吳姍儒
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。