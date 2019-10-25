英國梅根王妃的婚戒出自Diamond Foundry，也是未來鑽石。（JOY COLORi提供）

人工打造的未來鑽石是未來主流趨勢，不少好萊塢女星率先佩戴，艾瑪華特森即是其一。（JOY COLORi提供）

JOY COLORi的鑽石來源為Diamond Foundry未來鑽石。（JOY COLORi提供）

採用實驗室生產鑽石（Lab Grown Diamond）的珠寶品牌JOYCOLORi在台發表未來鑽石新品，邀請剛拿下金鐘獎的吳姍儒出席盛會，問及未來希望收到多大的求婚鑽戒時，吳姍儒先說「1克拉」，隨後又覺得太小，「我看36克拉好了！」

吳姍儒敢這樣獅子大開口是有原因的，因為環保、不傷害地球環境的實驗室生產鑽石（Lab Grown Diamond），售價約是開採鑽石的1／4到1／5，價格十分親民，且已是未來趨勢，而有「未來鑽石」的美名，不僅好萊塢女星艾瑪華森、茱莉亞羅勃茲等紛紛力挺搶戴，就連英國梅根王妃婚戒的主石也是未來鑽石。

吳姍儒佩戴全套未來鑽石飾品登場，一對1克拉耳環售價僅7萬元，而且不論是物理的分子結構、鑽石硬度和4C的評鑑標準，皆與開採鑽石沒有分別，讓她驚呼連連。

JOY COLORi的鑽石源自全球未來鑽石第一品牌DIAMOND FOUNDRY，預計將在年底進駐台北遠百信義A13，正式與台灣消費者見面。

(中時 )