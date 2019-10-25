橋頭地檢署於日前接獲警方提報情資，疑有不法業者在高雄市左營區設立籌組地下洗錢機房（俗稱水房），提供不法洗錢管道。為免不法資金影響大選及社會治安，檢察長隨即指派主任檢察官李廷輝率同檢察官黃英彥指揮高雄市調查處、中部地區機動工作站及高雄市政府警察局左營分局成立專案小組全力偵辦。

經長期跟監蒐證，前天認時機成熟，至高雄市左營區華夏路、高雄市 鼓山區美術東二路等處執行搜索，當場扣得犯案工具手機 100 餘 部、贓款新臺幣 200 萬餘元、電腦 10 餘部、大陸帳戶 U 盾 100 餘 個等物，並查獲翁姓嫌疑人等 12 人。

經專案小組初步調查發現，翁姓嫌疑人等人，利用兩岸資金往來之需求，未經核准，違法辦理兩岸匯兌業務，渠等利用大陸地區 支付平台及大陸帳戶U盾轉帳等方式，提供不法資金匯兌服務。

檢察官黃英彥、楊翊妘、嚴維德於24日漏夜偵訊 後，認翁姓嫌疑人等 4 人涉犯銀行法、洗錢防制法、詐欺、賭博及組織犯罪防制條例等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞， 向法院聲請羈押禁見，其中翁姓嫌疑人准押，其餘3 人裁定交保7萬元。另其餘共犯經檢察官分別以 1 萬至 2 萬元不等金額交保，全案將持續擴大追查不法資金流向及其他共犯。

(中時 )