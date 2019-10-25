彰化縣立委第二選區參選人陳杰，將自己的競選總部打造成夢幻的「杰士尼樂園」，邀請爸媽帶小朋友前來體驗，只要捐發票就能入場。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市「杰士尼樂園」開幕了！26日下午4點起，平日晚間、周休假日，都只需憑當月發票就可免費入園，營運至明年1月11日止；開幕第一天除了有熱情開場舞表演，還安排了魔術秀、舞蹈演出、街頭藝人演唱等精彩節目，吸引大小朋友踴躍來體驗。

不同於一般參選人的競選總部都是瀰漫政治煙硝味的冰冷辦公空間，或是選民支持者群聚泡茶聊天的喧嘩場所；陳杰位在彰化市民族路巷弄裡的競選總部，不再只是選戰大本營，反而顛覆一般人想像，搖身一變成了兒童樂園。

競總側邊的大片花草牆，儼然網美打卡點，前方廣場上映入眼簾的還有一座座夢幻旋轉木馬、飛天小飛機、旋轉咖啡杯等；後方則擺設仿古小火車、籃球機、搖搖馬，孩子們最愛的球池、釣鴨鴨池，讓人彷佛來到兒童樂園般的錯覺，政治口水煙硝味全退散，充滿童話故事的歡樂氣氛。

陳杰出身勞工家庭，從小就在永樂街夜市跟著父親擺攤賣筒仔米糕，童年家境並不好，白天上學、放學後到攤子裡幫忙洗碗備料，去遊樂園簡直是遙不可及的夢想。

陳杰說，成年後曾在夜市賣木瓜牛奶、當過全興工業倉庫管理員、台灣水泥事務員，深知勞工甘苦，卻仍時常回想起兒時的心願，於是決定藉由參選的機會，把競選總部打造成杰士尼樂園，彌補兒時缺憾，也幫更多小朋友圓夢，創造不同世代間共同的美好回憶。

陳杰說，擔任市長及立委任內，對於孩子的成長不遺餘力，不僅全台首創育兒津貼每胎5000元、開辦弱勢學童安親課輔班、爭取興建彰化市立幼兒園、彰化市立圖書館、民生國小操場、仁愛樓校舍，及多所學校校舍工程，就是要給孩子最好的學習成長環境。他也提出興建社會住宅、強化技職教育畢業即就業等政見，繼續為彰化來打拚。

陳杰強調，競總改造成夢幻遊樂園，主要是希望孩子們能走出戶外、又能捐發票做公益，不要整天待在家看3C產品，樂園開放時間為：平日周一至周五晚間18時至20時，周末假日為上午10時至12時、下午15時至20時，且周周都有不同主題活動，歡迎爸媽把握時間踴躍帶小朋友來體驗。

(中時 )