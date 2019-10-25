有「全亞洲最美麗公共住宅」之稱的廣慈公宅，預計將在明年10月完工，但有民眾投訴廣慈公宅居然11點還在施工，對此環保局表示，獲報後稽查4次，但僅發現1次夜間有車輛出入，並未開罰；都發局則表示，工期並未延宕，沒有趕工之情。

民眾向台北市議員王鴻薇投訴，廣慈公宅疑為趕在明年10月如期完工而在夜間趕工，夜間吵鬧讓居民不得安寧，貼文一出也引起許多民眾熱議，王鴻薇表示，市政目標應該為市民服務，但是現在反而為了工期影響市民生活品質，深夜施工。

王鴻薇表示，廣慈公宅半夜施工灌漿，對公宅形象絕對造成傷害，有民眾就說，罰款比趕工損失還划算，也有遠在福德街的民眾表示有聽到，影響範圍很大，雖可以理解水泥灌漿不能休息，且是重要施工環節，但是從居民反應來看，都發局顯與民眾溝通不足，還有很多改善空間，應該避免讓民眾與工地對立，以免影響施工品質。

都發局坦言現場確有灌漿現象，王鴻薇也已經具體要求都發局遵守規範，監督施工單位，避免再度有半夜噪音出現，造成民眾困擾。

環保局則指出，廣慈公宅共有5個工區，到現在被檢舉4次，但稽查人員趕抵現場，僅發現有1次因下雨有車輛出入，其他3次並未施工，也已令包商不可在夜間施工影響民眾安寧。

環保局指出，E區由於灌漿工程不能中斷，有特別跟都發局申請，都發局也與居民協調E區夜間施工，但若有民眾檢舉製造噪音仍會去現場測音量。

(中時 )