交通部已同意核定汐止地區增設南入國1匝道，部長林佳龍今（25）日赴新北市視察國道1號汐止路段交通運轉情形，指示高速公路局儘速展開增設匝道之規畫設計作業。

交通部說，汐止地區早期發展以國道1號中山高速公路南側之台5線兩側及臺鐵汐止火車站附近地區為主，國道1號興建時，汐止交流道係採用喇叭型設計，與台5甲線（大同路）連結來提供服務。

交通部表示，近年來隨著汐止地區的快速發展，基隆河北側康寧街、汐萬路等大型社區開發，衍生的大量運輸需求，亦造成基隆河南側汐萬路、中正路、大同路等及禮門街等連絡道的交通負荷。

為提高汐止交流道的可及性，交通部說，新北市政府依據「高速公路增設或改善交流道設置原則」提出「國1汐止交流道（含系統交流道）改善增設南下入口匝道工程」計畫，並經高公局審議有條件通過後報經交通部同意辦理。

林佳龍今天在立委黃國昌陪同下至汐止地區視察，並聽取高公局說明目前辦理情形後，林佳龍指示高公局儘速展開「國1汐止交流道（含系統交流道）改善增設南下入口匝道工程」規畫設計作業，並請新北市政府配合辦理樟江大橋改建及康寧街拓寬改善，儘快提供汐止基隆河北側社后地區進入國道1號之交通服務。

(工商 )