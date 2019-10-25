針對行政院長蘇貞昌因陳同佳案，批評藍營是「魔鬼中的魔鬼」現形，國民黨總統參選人韓國瑜今（25）日晚間表示，「什麼叫魔鬼中的魔鬼，蘇貞昌從政幾十年了還搞不清楚嗎」？

他強調，一個政黨手上有權力、有資源，又在立法院過半，卻沒辦法讓國人過好日子，無法讓台灣經濟有好發展，沒辦法讓台灣人民對未來有安全感，這才叫魔鬼；手上沒權力、沒資源的政黨，你一點辦法都沒有。反過來說，有權力有影響力，掌握一切國家資源的，只有一個目標，就是「讓人民過好日子」，這個目標達不到，才叫魔鬼。

韓國瑜今日傍晚至雲林西螺與農民座談，座談後接受媒體聯訪。被問及是否曾當面向國民黨主席吳敦義建議不分區名單，韓國瑜表示，他確實曾與吳主席針對不分區立委交換意見，「完全沒錯」。

對於陳同佳案，韓國瑜再次強調，蔡英文總統總說她最能保護中華民國主權，廣大台灣人民也希望如此，但蔡當了三年半的總統，斷交了七個邦交國，許多過去可以參加的國際組織，現在沒辦法參加。陳同佳在台灣殺人，現在要回來台灣，我們的政府卻不收，這叫什麼維護主權？這完全是傷害中華民國的主權！

韓國瑜認為，民進黨政府針對陳同佳案，前後的髮夾彎完全是政治考量，完全傷害中華民國主權，希望執政黨不要繼續「戴面具騙人」，一定要真正維護中華民國主權！

(工商 )