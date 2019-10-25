新北市康橋國際學校25日歡慶18周年校慶。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

新北市康橋國際學校25日歡慶18周年校慶。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

新北市康橋國際學校25日歡慶18周年校慶。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

新北市康橋國際學校25日歡慶18周年校慶，不僅在新店秀岡、青山及林口校區舉辦慶祝活動，更在社群網路上舉辦「全球康橋制服日 Intl Kang Chiao Day」，透過網路拉近全球康橋人的距離，連大陸地區的華東昆山校區、西安曲江校區及合肥校區的學生及教職員都一起共襄盛舉。

康橋國際學校表示，每年10月中開始就會舉辦一系列的活動，各個校區會針對不同年級規畫豐富多元的慶祝活動及遊戲。可以看到康橋孩子在水中那股「泳」往直前，奮力划水拼勁的水上運動會、強調班級團隊合作的游泳接力競賽。

另外，還有結合西洋萬聖節的鬼屋闖關遊戲、有認識校園的「康橋生日快樂」主題課程、充滿童趣的探索童玩闖關活動、強調跨年級體育競賽的Sports Day，還讓學生發揮觀察及創作能力，藉由寫作、攝影、創作、賞析等活動來感受濃濃的校慶氣氛，培養愛校精神，也對學校有更深及全方位的認識。

今年更在校慶當天舉辦一年一度的「全球康橋制服日 Intl Kang Chiao Day」活動。康橋制服日活動已由康橋校友會舉辦多年，每年都吸引位於全球各地的校友踴躍參加，今年校方與校友會合作，希望串起兩岸康橋各校區學生、家長、教職員及校友，拉近彼此的距離，喚起所有康橋人的認同，一同來歡慶康橋生日。

Facebook及IG等社群網路昨上午就陸續湧現各地康橋人參加活動的照片，不論在台灣、大陸、美國、澳洲等地的康橋人都紛紛拍照上傳，展現自己所喜愛的各式康橋制服，也紛紛宣示「我在OO，我是康橋人」。

康橋校友表示，制服日是大家很期待的一個活動，除了可以展現康橋人的精神外，更可以看到世界各地康橋人的近況，尤其是今年活動的禮物非常吸引人，大家莫不呼朋引伴的來參加，希望可以獲得深具意義的各式康橋紀念品。

(中時 )