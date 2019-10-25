前國民黨主席洪秀柱光復節造訪司法博物館，對當年抗日的玉井事件，竟被日本政府法院判決800多人死刑的歷史資料，感到驚訝與憤怒。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱25日光復節造訪台南西來庵抗日遺址與司法博物館，凸顯台灣當年曾發生可歌可泣的抗日故事，她重申中華民國主權時，怒批內政部長徐國勇是心虛才會對媒體大小聲，批評「他本來就是睜眼說瞎話」。

洪秀柱25日先後到青年路上的抗日遺址與司法博物館兩地造訪，有感而發指出，台灣光復是因為經過8年抗戰換來，在台灣本島上也發生許多可歌可泣的抗日事件，其中台南的玉井事件（余清方事件）就是當時大型抗日事件，最後造成廟毀人亡，死了上千人，還被日本政府的法院判決800多人死刑，這樣誇張的判決一度造成當時國際輿論譁然。

「張燈結綵喜洋洋，勝利歌兒大家唱」洪秀柱提到早期傳唱的《台灣光復歌》歌詞，她說，喜洋洋是犧牲多少生命換來的代價，現在卻有很多年輕人忘記這首歌，因此有必要來重拾歷史記憶，不要被民進黨扭曲歷史竄改教科書給欺騙了。

洪秀柱提到中華民國主權問題，針對陳同佳到台灣審判造成的爭議風波，批評民進黨政治操作的態度反覆不一，更罵徐國勇罵媒體的態度是笑話，「自己心虛，還敢對媒體大小聲」認為徐是律師還知法玩法，「他本來就是睜眼說瞎話」。

洪秀柱破除外界耳語汙衊她來台南選舉只是「沾醬油」行為，她承諾選上會定居台南，也要在台南推動選民服務，除非立法院開會才回台北。

(中時 )