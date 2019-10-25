國民黨總統參選人韓國瑜25日在西螺鎮和農民座談，菜農、養豬農、酪農、青農都有人提問，問題大多是農業缺工。菜農痛批蔡英文未照顧農民，把老百姓當提款機，期待韓國瑜選上後改善，韓國瑜表示他支持適度開放勞動力。

雲林縣合作社理事主席莊錦葵說，普遍的心聲就是年齡老化缺工，農人很辛苦。

廖姓菜農表示，蔡英文都沒有照顧農民，現在高麗菜又便宜到會沒人要，農民做得要死，刮風下雨、汗流浹背都在做，結果大官吃魚吃肉，把老百姓當作提款機希望韓國瑜當選以後能夠改善。

一名女士說，家人在養牛，一年365天都無法休息，工人很難找，離職率很高，希望能夠適度開放外籍移工，但酪農戶要5人都勞保才能申請移工根本不太可能 。

中年養豬農表示，韓國瑜那麼接地氣一定會選上，養豬戶最關心的是民進黨一直想要開放瘦肉精美豬，如果韓當選，美豬一直扣關他會怎麼做。

菜農李國璋說，農業缺工真的很嚴重，問題存在已久單都無法解決，有一年霸王韓流來襲，農民急需採收人力，結果移民署那時緊盯農田，導致缺工無法採收，寒流過後農民也不用收了，因為盛產又價跌。

李國璋表示，青農返鄉失敗的原因是政府補助太多網室，因為現有的專業農人都有搭，不但增加網室補助只會造成產銷失衡，建議把補助網室改為補助溫室，一來提升品質，更有競爭力，也不會生產過剩。

關於開放農業移工問題，韓國瑜回答，農村的平均年齡大約62、63歲，適當開放外籍移工迫在眉睫，他認同勞動力要適當開放。

瘦肉精美豬問題，韓國瑜說會有一個專案報告，因為這會牽扯到台灣未來的對外貿易，以及養豬戶的權益，國政顧問團會提出一個完整的報告，保護農民、漁民畜牧業者是政治工作者的重大責任。

(中時 )