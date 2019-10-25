郭書瑤在新作《傻傻愛你，傻傻愛我》除了拋開形象飾演援交少女，更身著美人魚裝潛入深海，挑戰高難度拍攝。過去不諳水性的她，為了戲拼命，短短花了6天學游泳，更立刻大膽衝進沖繩海中潛水，完成完美鏡頭。

郭書瑤表示因為天氣狀況，讓她一飛到沖繩連練習的機會都沒有，直接被快艇載往沖繩離島「座間味島」進行拍攝，她說：「當時沒有時間思考害不害怕，只能一口氣穿上美人魚的衣服，立刻跳到海裡進行拍攝」。當時海流和她練習時大不同，無法深潛下去，再加上美人魚裝吸到海水的重量，讓她一度不太順利，不但一直往上浮，甚至游不動，讓她大呼：「美人魚好難當喔！」最後要靠工作人員硬是把她壓往海底，她才能開始游動拍攝。

郭書瑤在《傻傻愛你，傻傻愛我》扮美人魚。（華映娛樂提供）

最讓郭書瑤感動的是，導演藍正龍親自下到海水中陪伴她，她說：「其實導演不是一定要到海裡陪著我的，他可以坐在船上看監控就好，但他就是在海水中陪著我游好幾個小時」。戲組也特別安排專業日本國手級的潛水老師陪她潛到水裡，讓她忘記對水恐懼，順利在5小時內完成拍攝工作。該片下月1日上映。

《傻傻愛你，傻傻愛我》導演藍正龍親自牽郭書瑤下水拍攝。（華映娛樂提供）

(中時 )