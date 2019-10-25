新北市南山中學今（25日）舉辦73周年校慶公益演唱會，除了邀請知名藝人與學生同樂外，更響應台灣世界展望會禮物型錄方案。（南山中學提供／葉書宏新北傳真）

新北市南山中學今（25日）舉辦73周年校慶公益演唱會，除了邀請知名藝人與學生同樂外，更響應台灣世界展望會禮物型錄方案。（南山中學提供／葉書宏新北傳真）

新北市南山中學今（25日）舉辦73周年校慶公益演唱會，除了邀請知名藝人與學生同樂外，更響應台灣世界展望會禮物型錄方案，捐出7萬3000元禮物給非洲尼日學校，協助改善校園清潔衛生，促進衛生教育，讓校慶活動充滿溫馨感。

演唱會於25日下午6時登場，邀請藝人張立東擔任主持人，歌手畢書盡、韋禮安、丁噹、鄭茵聲、周湯豪、MFM樂團等演出，逾4700名師生將到場同樂，演唱會也將在學校臉書直播，讓無法到場的家長、民眾一起參加。

南山中學表示，透過校慶演唱會邀請畢書盡共同響應「資助她！改變非洲的1000個契機」行動，呼籲班級參與資助兒童計畫；每月定期700元資助國外貧困兒童，更透過影片分享，支持台灣世界展望會資助兒童計畫，攜手幫助弱勢。

南山中學家長會長蕭榮鈞表示，孩子回家分享展望會蘿莎莉亞的影片時，身為家長，真的不敢想像小女生會如此被這樣對待，若是自己的小孩，也希望有人可以伸出援手。校慶活動搭配展望會活動非常有意義，讓孩子們對生命教育有更深體會。

南山中學校長蔡銘城表示，9月份利用導師會議，邀請展望會分享計畫案，讓全校導師感受到非洲孩童的困境，適逢南山73周年校慶，發起資助國外貧童為目標的班級及教師認養活動，以實際行動來體現生命教育的重要，師生共同將愛心獻給真正需要的學童。

高二閔瑞同學分享：「在看蘿莎莉亞的影片時，我覺得很沉重，非洲的女學生，跟我差不多年紀，甚至更小，卻因為貧窮、不合理的文化習俗等，走入婚姻，無法上學、成為兒童新娘或童工，所以很希望更多班級能加入資助兒童計畫，來幫助這些輟學、童婚的人，我也會把蘿莎莉亞的故事轉發給我的朋友，讓更多人幫助非洲的小女生。」

截至目前為止，已有50個班級，24位教師響應，共資助74名國外弱勢兒童；南山中學也藉由校慶演唱會，表達對國內兒童的關懷，同時邀請了15名國內的受助兒童，一同參與感受校園演唱會熱鬧溫馨的氣氛，讓這股愛的力量能持續發酵。

(中時 )