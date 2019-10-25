桃園市警局交通大隊大溪分隊25日舉辦落成啟用典禮，31名警力進駐將負責大溪與復興兩區交通案件。（邱立雅攝）

桃園市警察局交通大隊大溪分隊新廳舍25日落成，將有31名警力進駐，也擺脫與圳頂派出所共用廳舍的窘境。市警局統計，派出所案件有65％為車禍案件，交通大隊今年增補239名人力，整體人力達到394人，希望將車禍案件處理專責化並減輕派出所員警負擔。

交通大隊大溪分隊新廳舍歷時約1年半興建完工，過去僅有14名交通警察專責負責交通案件，甚至復興地區過於遙遠僅能處理死亡車禍，人力明顯不足，今年交通大隊因應警政署擴編計畫，增補239名人力，未來將專責處理所有車禍案件。

目前全桃園市有中壢、龜山、蘆竹與大溪擁有獨立的交通分隊廳舍，交通大隊指出，大溪分隊擴編後將有31名警力進駐，將負責大溪全區的所有車禍以及復興地區的死亡與受傷車禍，全日24小時有三分之一警力在外形成巡邏網，接獲報案後將可迅速抵達現場處理案件，同時也提高見警率。

交通大隊指出，由於大溪地區有著名景區及國道、快速道路交流道，市警局統計大溪地區在人口及治安上都有警力的需求，為減輕派出所員警負擔以及處理案件品質提升，才在交通要道另闢大溪分隊單獨廳舍，也免去車禍案件傷者要爬圳頂派出所2樓的不便。

市長鄭文燦25日親自主持交通大隊大溪分隊落成啟用典禮，見證桃園警政新地標的誕生。交通大隊長林樹國指出，大溪分隊新建築工程總經費7680萬元，為地上5層、地下1層建築，總樓地板面積538坪，在設計上有所突破，取得銅級綠建築標章之外，更希望呈現親民形象。

(中時 )