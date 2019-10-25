新北市中和區公所今（25日）舉辦土地公文化祭宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（25日）舉辦土地公文化祭宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和土地公文化祭今年邁入第8屆，將於11月3日上午9時在中和公園登場，活動當天將邀請來自全台共51尊福德正神一起搭三輪車繞境，讓市民分享到福德正神的福氣與好運，一同發揚「愛鄉佑民」的福德文化。

中和區公所今（25日）舉辦土地公文化祭宣傳記者會，中和區長賴俊達、立委江永昌、議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯及地方里長等出席，鼓勵民眾一起來感受中和的土地公文化。活動中，邀請巧莓園學童帶來精采表演，學生活潑可愛的模樣，現場民眾掌聲不斷。

賴俊達表示，土地公坐三輪車繞境為中和土地公文化祭一大特色，去年及前年繞境路線為漳和與員山地區，今年特地繞境南勢地區，共有來自台南、嘉義、竹南地區及中和區51尊福德正神一起搭三輪車繞境。

土地公是民間信眾最多的地方守護神，和民眾關係最親近，所有生活大小事都向土地公祈求庇蔭。在中和有許多具有特色的土地公廟，力行福德宮有全台唯一的一座5呎2金面土地公以及富有盛名的烘爐地南山福德宮等。

中和區公所表示，為鼓勵民眾參與活動，會場8時30分開始發放早鳥好禮卷，數量有限，歡迎民眾早起至會場索取。除了舞台區表演外，周邊尚有各項闖關活動，總共有3000份獎品，另有4K電視、iPad Air、氣泡水機等多項摸彩獎品。

另會場周邊尚有搗麻糬、多肉植物DIY及祈福光廊，有吃有喝有得拿，精采有趣，不容錯過。11月3日歡迎大家呼朋引伴、攜家帶眷到中和公園參加土地公文化祭，大家一起福旺、運旺、財旺旺。

(中時 )