劉宥彤FB狂酸劉家昌「若有八百萬票正負20%」，就買100萬台幣的雞排，更酸劉家昌是韓黑，少說了100萬韓粉 (圖／翻攝自劉宥彤臉書)

繼中國文化大學新聞系主任胡幼偉表示韓粉有906萬之後，鋼鐵韓粉藝人劉家昌也在臉書表示「韓國瑜將有800萬上下的選票」，不料卻遭郭董幕僚大將劉宥彤大酸「家昌的異想世界」，更放話為了跟劉家昌致敬，若最後韓國瑜得票在800萬正負20%內的話，就會買100萬台幣的雞排。

永齡慈善基金會執行長劉宥彤在臉書PO文狂酸劉家昌，她說從初選到現在，多次被劉家昌點名謾罵，所以自己只好「以德報怨」，向劉家昌的「韓總統八百萬票」致敬，寫下這篇雞排祭品文，若韓市長最終能有八百萬票正負20%的話，就自掏腰包買100萬台幣的雞排。文末更酸劉家昌其實是韓黑，因為原本有900萬，竟然被少說100萬，自己只好補上20%。至於資金哪裡來，劉宥彤表示歡迎韓粉前來指教，罵得越難聽越好，律師都準備好了。

不少郭粉紛紛大讚，留言：「讚，女中豪傑」、「霸氣十足」、「劉家昌其實是韓黑郭粉，每次一定要提郭董」、「找他對賭才是，輸的直接捐100萬」、「可惜雞排是不可能吃到了」、「韓粉快來罵啊」。

(中時電子報)