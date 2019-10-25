高中歷史新課綱近年來爭議不斷，目前的歷史課綱更被批為「完全去中國化」的「台獨課綱」，從本報網路投票「是否支持韓國瑜修改課綱？」的結果來看，幾乎是壓倒性地支持國民黨總統候選人韓國瑜有關修改課綱的政策宣示，比例高達98.5%，民進黨試圖以去中國化的的課綱修訂就完全改變台灣民眾的國族認同，想法顯然過於天真。

很明顯地，做為中華民國總統的高度，必須要對國家認同的議題有其堅定的立場，也必須回應這近年來對現行高中歷史課綱不滿的民意。可以預料，國族認同將是藍綠兩個陣營在2020大選中最後決戰的戰場。

修改歷史課綱當然是族群與國家認同的議題，民進黨執政後，對外不敢喊台獨，只能偷偷摸摸操弄「去中國化」，在歷史課綱上、在護照上、在代表處名稱上、在許許多多文字稱呼上動動手腳，用來欺騙民眾與自我意淫。這種罔顧歷史事實與民意的做法只會加劇政治與族群衝突，說穿了只是用來騙選票的工具。殊不知國族認同是一個長期過程，僅靠著以少數人的意志來操弄學生教材，終究會自食惡果。

(中時電子報)