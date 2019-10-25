捷運環狀線第一階段25日完成初勘，初勘委員列出轉乘指標要更明確、列車緊急通話器通話品質改善等12項初勘應改善事項、13項一般注意改善事項，與後續建議改善事項7項；新北市捷運局長李政安表示，預計11月初提交通部履勘，月底辦理履勘後報請交通部核准，力拚年底通車。

台北市捷運工程局、新北市捷運工程局25日上午舉辦初勘，由工程人員帶領逾百名初勘成員及媒體，分為營運組、機電組及土建組等3組實際體驗乘客動線、車站規畫及車廂內設備。

李政安指出，初勘模擬內容包括變電站失效停電，考驗指揮中心如何轉供應電恢復系統，另啟動備援號誌，與模擬十四張到大坪林站間列車失火，如何應變等。

李政安說，今總結會議點出包括轉乘指標應該更明確，本次初勘列車妥善率達85％，委員希望列車妥善率能達90％以上，還有月台號誌通訊維持穩定，緊急求助對講機系統與車站設施防護也要改善。

李政安說，一般來說改善期間大多排定2周完成，在台北市捷運局及台北捷運公司完成改善後，最快年底就能通車。

(中時 )