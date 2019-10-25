小貨車追撞客運後翻覆 國一北上五股段3車道封閉 20:152019/10/25 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車疑未注意車距，追撞前方國光客運後，翻覆並橫跨中線車道上。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國光客運車上人員均安。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 今晚間6時許，國道1號北上五股段33公里處，一輛小貨車疑未注意車距，追撞前方國光客運後，翻覆並橫跨中線車道上，造成5線道僅有內、外各1車道能通行，後方車流嚴重回堵，目前警消已到場處理，所幸車禍並未造成人員受傷，詳細事故原因，仍待進一步釐清。 據了解，60歲貨車駕駛及20歲副駕駛，在車輛翻覆後即自行爬出車外求救，至於被撞到的國光客運，車上人員均安，但因車禍造成3車道封閉，警方目前仍在交管中。 (中時 ) #車道 #客運 #人員 #車禍 #國光客運 也許您會感興趣 推薦閱讀 剛果民主共和國重大車禍 至少30死18傷 07:192019/10/21 國際 客運站起火5輛車燒毀 11:042019/10/21 社會 特勤擋子彈1顆500萬 國安局長：受傷會發慰問金 11:452019/10/21 政治 觀念平台－行銷、業務、電子商務 傻傻分不清 04:102019/10/22 產業特刊 國道3車禍 男子自撞護欄命危送醫 12:382019/10/22 社會 王浩轟北市祕書處「強姦」弱勢局處借調人員 15:292019/10/22 政治 男躺棺材拍惡搞照 24小時後GG 18:492019/10/22 時事 陸已有39城開通地鐵 客運量及里程數世界第一 16:342019/10/24 兩岸 18歲男血氣方剛 公車上噴精 妙齡女慘被噴 21:272019/10/24 社會 疲勞駕駛衝對向車道 林口警呼籲代駕 17:052019/10/25 社會 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 房東好奇探頭 驚見一家四口離奇慘死屍掛半空 - 社會 賺200元罰10萬 白牌車載客中埋伏 - 社會 萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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