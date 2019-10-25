國光客運車上人員均安。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

今晚間6時許，國道1號北上五股段33公里處，一輛小貨車疑未注意車距，追撞前方國光客運後，翻覆並橫跨中線車道上，造成5線道僅有內、外各1車道能通行，後方車流嚴重回堵，目前警消已到場處理，所幸車禍並未造成人員受傷，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

據了解，60歲貨車駕駛及20歲副駕駛，在車輛翻覆後即自行爬出車外求救，至於被撞到的國光客運，車上人員均安，但因車禍造成3車道封閉，警方目前仍在交管中。

(中時 )