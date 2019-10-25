東亞史上首場跨性別遊行今晚登場。（林良齊攝）

東亞史上首場跨性別遊行今晚登場。（林良齊攝）

台灣史上首場跨性別遊行今晚登場！台灣同志諮詢熱線協會在同志大遊行的前一天舉辦台灣首場的跨性別遊行，超過千名民眾在西門町街頭吶喊「愛男愛女我決定，做男做女我作主」、「我跨我驕傲」等口號，吸引不少民眾目光。

同志運動今年邁入第30年，同志伴侶在今年終於能夠合法結婚，但相較L（女同性戀）、G（男同性戀）和B（雙性戀）而言，T（跨性別）及I（陰陽人），及其他多元性別的困境，仍未被社會重視。

「不是同婚過了，就能解決所有的問題」，籌辦首次跨性別遊行的台灣同志諮詢熱線協會常務監事童楚楚表示，同志不只有男同志與女同志等性傾向不同，也有如T等對性別認同不同的人，希望透過跨性別遊行提醒社會，不要忽略跨性別者的聲音與需求，選在同志大遊行前一天，希望讓更多人聽見跨性別者的聲音。

童楚楚舉例，在校園中跨性別者時常因為性別氣質遭霸凌，而在家庭及職場跨性別者出櫃的壓力比起同志更高，也有許多跨性別者因為就卡在廁所這一關。

參加遊行的26歲跨性別者小ya表示，身為跨性別者最大的困難就是上廁所，上廁所時一直被質疑，而談戀愛也是困擾之一，希望透過遊行讓社會敝開心胸，不要再迴避或忽視跨性別者的需求；聲援跨性別者的iKea則說，曾經陪同跨性別者去上廁所，卻被清潔工人喝斥，社會還是有性別檢查，希望讓社會瞭解跨性別者。

台灣同志諮詢熱線表示，台灣同志運動已經過了數十年，但是跨性別運動仍在啟蒙階段，希望同志社群及支持同志的異性戀朋友，能夠一起為跨性別議題發聲，看見性別多元。

(中時 )