空氣品質拉警報 南台灣離島亮橘紅燈 20:462019/10/25 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自空氣品質監測網 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南臺灣空氣品質拉警報！截至25日晚間7時止，包括南投、嘉義、台南、高雄、屏東、馬祖的16測站，空氣品質指標亮起對敏感族群不健康的橘燈，另外高雄左營跟金門則是亮起對所有族群都不健康的紅燈警示，提醒在戶外活動的民眾需多留意。 (中時 ) #品質 #空氣 #空氣品質 #紅燈 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙重防護學童健康 環保署推校園綠牆、新風系統 13:432019/10/21 財經 亮麗晴空PLUS！南市訂2026年藍天日數目標 11:552019/10/22 生活 高雄捷運黃線預定2022年動工 軌道路網更綿密 15:512019/10/22 財經 高雄捷運黃線 拚2022年動工 04:102019/10/23 產業．科技 高雄銀行 說明高雄首購40年房貸 20:312019/10/23 財經 高雄邀38家廠商參加食品展 組成海味館和物產館 13:422019/10/24 財經 高雄銀行挺弱勢 助氣爆傷患辦理信託專案 20:202019/10/24 財經 高雄國際食品、餐飲三展 商機滿溢南台灣 20:192019/10/24 財經 亞太電前進嘉義 街道測空氣品質 11:532019/10/25 財經 女歌手闖紅燈被警攔…吃2000元罰單「真的有錯」 15:262019/10/25 娛樂 生活熱門新聞 好市多鍋物秒殺！網驚：是多好吃 - 生活 最強家常菜TOP3 網笑：台灣人好愛吃這個 - 生活 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 北捷禁食真正原因 竟不是為整潔 - 生活 「北宜高鐵」紓解雪隧？翡管局曝恐怖下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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