南臺灣空氣品質拉警報！截至25日晚間7時止，包括南投、嘉義、台南、高雄、屏東、馬祖的16測站，空氣品質指標亮起對敏感族群不健康的橘燈，另外高雄左營跟金門則是亮起對所有族群都不健康的紅燈警示，提醒在戶外活動的民眾需多留意。

(中時 )