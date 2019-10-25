納豆、哈孝遠、李易等人主持台視外景實境節目《綜藝3國智》，26日推出「CP挑戰賽」，邀請主持群另一半到節目放閃，包含納豆和女友依依、六月與李易、哈孝遠以及太太瑄瑄，鯰魚哥則找來之前戲劇搭擋王沛語，沒想到原本甜蜜規畫竟險象環生。

有一項遊戲闖關者需將另一半以公主抱姿勢在30秒內來回運乒乓球，開始前納豆就和依依的姿勢喬不攏，大家直呼：「不太妙。」納豆果然一開頭能將女友抱在腰部高度，但後來雙手逐漸沒力，依依快跌落地面，他死撐到最後，一聽到喊停哨音，立即氣喘吁吁將依依放在地上，瑪麗見狀打趣：「依依屁股要著火了。」。

納豆（後）抱依依逐漸無力。（台視提供）

哈孝遠則一反過去「破壞王」暴躁之姿，上場前暖身狂噴汗，怕把剛生產的老婆給摔了，大夥看他緊張兮兮頻問：「你到底行不行？」連王少偉也忍不住詢問：「平常有沒有跟老婆練習公主抱？」瑄瑄笑回：「有啦，不過是很久以前，我才剛生完，很久沒抱了。」遊戲進行沒多久，哈孝遠臉色痛苦、嘴唇發白頻喊：「老婆，妳快一點。」其他人不斷提醒他：「這可是你老婆，不是道具，小心點。」身為關主的黃豪平問瑄瑄：「擔不擔心被老公摔在地上？」瑄瑄苦笑回應：「我感覺剖腹產傷口要裂開了。」眾人既心疼又好笑。

哈孝遠（後）抱老婆瑄瑄面有難色。（台視提供）

(中時 )