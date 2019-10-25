2019台灣跨性別遊行。（趙雙傑攝）

2019台灣跨性別遊行。（趙雙傑攝）

2019台灣跨性別遊行今日晚間在台北西門町登場，吸引數百名民眾參加，此次以「看見跨性別」作為活動主題，希望藉著遊行，讓大家了解諸多在不同面向跨越性別的族群，可以讓他們獲得更多的尊重。

(中時 )