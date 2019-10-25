2019台灣跨性別遊行 22:212019/10/25 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遊行民眾盛裝出席。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019台灣跨性別遊行。（趙雙傑攝） 2019台灣跨性別遊行。（趙雙傑攝） 2019台灣跨性別遊行今日晚間在台北西門町登場，吸引數百名民眾參加，此次以「看見跨性別」作為活動主題，希望藉著遊行，讓大家了解諸多在不同面向跨越性別的族群，可以讓他們獲得更多的尊重。 (中時 ) #遊行 #跨性別 #台灣 #西門町 #性別 也許您會感興趣 推薦閱讀 好Q！刮刮樂喜見台灣特有種生物！台彩：盼關注台灣生態與動物保育 00:002019/10/21 生活 跨虹者快閃 要求列入性別教育 04:102019/10/22 生活新聞 跨性別選手摘冠 小川普嗆聲 13:112019/10/22 體育 亞洲先例！官方主辦LGBTI人權國際研討會24日登場 12:162019/10/23 政治 1元清空百萬購物車商品 新電商平台《淘寶台灣》在台上線 17:572019/10/23 科技 想應徵「歐巴桑」卻來了年輕壯漢 小吃攤慘賠30萬 20:362019/10/23 社會 立委不願碰性別議題 跨虹者反對同志教育 11:262019/10/24 生活 谷歌為愛發聲 Google Maps推同志遊行彩虹路線 19:322019/10/25 財經 台灣首次跨性別遊行登場 千人喊「我跨我驕傲」 20:462019/10/25 生活 就業歧視罰鍰過高？立院提案擬下修 20:462019/10/25 生活 生活熱門新聞 好市多鍋物秒殺！網驚：是多好吃 - 生活 最強家常菜TOP3 網笑：台灣人好愛吃這個 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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