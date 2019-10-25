警方查扣到開山刀、鋁木棒、無線電、辣椒水及現金12萬餘元等贓證物。(林郁平攝)

竹聯幫弘仁會長、綽號「小阿閎」的32歲林姓男子，涉嫌介入一筆800萬元賭債糾紛，教唆手下當街將債權人擄走，強押到山區以棍棒打斷其四肢，用針刺手臂凌虐，被害人事後嚇得不敢回家，嫌犯還朝其住家開槍、丟擲假手榴彈恐嚇，逼他出面處理。刑事局偵查第一大隊蒐證偵辦後，將林嫌等7人逮捕到案。訊後，依擄人勒贖、恐嚇取財等罪嫌送辦，檢方諭令林嫌20萬元交保。

警方調查，弘仁會幫眾曾在4年前曾恐嚇過藝人汪建民、馬國畢。去年底林嫌受託處理800萬元賭債糾紛，林嫌要求債權人打折遭拒，竟教唆幫眾將對方擄走押到新北市汐止山區，持棍棒痛毆、用針刺凌虐，逼迫被害人簽下3000萬元本票及承認「詐賭」的自白書。

被害人事後四處躲藏，林嫌還派員到其住家開槍及丟擲假手榴彈爆裂物恫嚇。並到另一名債權人住家門口裝設針孔監視器，以掌握對方行蹤，然後脅迫被害人拍下承認詐賭的自白影片，藉機勒贖錢財。

警方將林嫌等7嫌拘提到案，查扣開山刀、鋁木棒，以及無線電、名片、辣椒水及現金12萬餘元等贓證物，林嫌雖辯稱全不知情，但仍被移送新北地檢署偵辦。

(中時 )