全國第一站成立的2020小英姊妹會、新住民姊妹會25日晚間選在新住民多達6萬5000多人的桃園市舉行成立大會，總統府祕書長陳菊擔任總會長，她說，在這次選戰中要展現兩性平權 ，這個後援會就是要凸顯台灣社會女力表現出來，尤其是攸關國家的未來。
陳菊進場受到來自各國的新住民歡迎，紛紛與她自拍合照，她說，看到這麼多女性姊妹跟新住民姊妹熱情參與，可見桃園市長鄭文燦對女性平等相當重視，對新住民的照顧都深獲她們的心，讓她很感動。
陳菊說，2020台灣要贏，更重要的是要大家一起努力支持蔡總統改革，國會過半才能確保改革成就，希望小英姊妹會、新住民姊妹會能夠跟攜手一起合作。
鄭文燦表示，桃園新住民有6萬5000個家庭，桃園推出了很多友善政策，希望桃園更多元、更包容，他認為，這是我們創造力的來源，多元台灣、多元桃園，也是我們的出發點。
鄭文燦說，未來他會推出更多支持新住民的政策，這與蔡英文總統的多次宣示相互呼應，讓新住民所代表的文化，可以在台灣落地生根 ，這是台灣重要的方向。
(中時 )
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