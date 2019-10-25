新光三越台北信義新天地周年慶17日開打，首周人潮增1成，家用家電買氣夯，業績增2成，最時髦的A11即日起至11月11日舉辦日本商品展，以可帶著邊吃、邊逛、邊玩的神級麵包為號召，原宿彩虹起司專賣店「LE SHINER」的起司吐司拉開牽絲、彩虹立現，視覺效果超強，吸引25歲至35歲的年輕族群。
新光三越營業本部副總經理曹美虹表示，周慶首周因天轉涼服飾類表現佳，家用/家電中65吋以上大電視、氣炸鍋持續夯賣，尤其是跟「水」有關的家電如淨水器、濾水器都熱銷，客單最高10多萬元，「未來2年跟水有關的都會是商機」；流行性的精品如YSL、GUCCI、PRADA、DIOR表現都好；美妝部分彩妝成長高於保養、眼影成長大於脣彩，底妝、隔離霜都搶手。
延續去年，展場橫跨A11 4F信義運動場及6F信義劇場，近百個攤位有2成初登場，在彩虹吐司外，被視為日本紅豆麵包祖師爺的「銀座木村屋」酒種紅豆麵包，口感蓬鬆柔軟、甜而不膩，獲東京人青睞、日本天皇也愛吃，台中中港店展出時日賣1800個，A11每天備貨2000顆；號稱比臉大的「淺草花月堂巨無霸波蘿麵包」在淺草寺雷門附近日賣3000顆，捧場顧客包括新垣結衣；與爆漿酥香的「北海道十勝熔岩厚片」是4款必嘗神級麵包。
A11店長許宜敬表示，這次日本商品展除了道地的拉麵、關東煮、章魚燒、牡蠣便當外，現場布置用色繽紛，看的、吃的、玩的都與年輕族群接軌。尤其有卡娜赫拉的小動物、反應過激的貓、MR.FRIENDLY、麗莎與卡斯柏等7款聯名人氣角色周邊商品，歡慶15周年的卡娜赫拉的小動物還有P助與粉紅兔兔的人形燒、爆米花造型桶。
期間會員上新光三越APP可用skm pay購買精選優惠商品、展場指定商品扣會員點數1點加1件。預計整檔可增加1成來客，目標業績可達4200萬元，較去年3800萬元增1成。
(中時 )
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