新光三越台北信義新天地周年慶17日開打，首周人潮增1成，家用家電買氣夯，業績增2成，最時髦的A11即日起至11月11日舉辦日本商品展，以可帶著邊吃、邊逛、邊玩的神級麵包為號召，原宿彩虹起司專賣店「LE SHINER」的起司吐司拉開牽絲、彩虹立現，視覺效果超強，吸引25歲至35歲的年輕族群。

來自日本伊勢丹集團的研習專植村愛貴在新光三越信義新天地日本商品展，手持初登場的淺草花月堂巨無霸波蘿麵包100元。（新光三越提供）

新光三越營業本部副總經理曹美虹表示，周慶首周因天轉涼服飾類表現佳，家用/家電中65吋以上大電視、氣炸鍋持續夯賣，尤其是跟「水」有關的家電如淨水器、濾水器都熱銷，客單最高10多萬元，「未來2年跟水有關的都會是商機」；流行性的精品如YSL、GUCCI、PRADA、DIOR表現都好；美妝部分彩妝成長高於保養、眼影成長大於脣彩，底妝、隔離霜都搶手。

新光三越信義新天地日本商品展獨家初登場，銀座木村屋紅豆麵包70元。（新光三越提供）

延續去年，展場橫跨A11 4F信義運動場及6F信義劇場，近百個攤位有2成初登場，在彩虹吐司外，被視為日本紅豆麵包祖師爺的「銀座木村屋」酒種紅豆麵包，口感蓬鬆柔軟、甜而不膩，獲東京人青睞、日本天皇也愛吃，台中中港店展出時日賣1800個，A11每天備貨2000顆；號稱比臉大的「淺草花月堂巨無霸波蘿麵包」在淺草寺雷門附近日賣3000顆，捧場顧客包括新垣結衣；與爆漿酥香的「北海道十勝熔岩厚片」是4款必嘗神級麵包。

新光三越信義新天地日本商品展獨家初登場，武藏野の洋菓子焦糖乳酪蛋糕，台灣限定家庭御用4入裝、800元。（新光三越提供）

A11店長許宜敬表示，這次日本商品展除了道地的拉麵、關東煮、章魚燒、牡蠣便當外，現場布置用色繽紛，看的、吃的、玩的都與年輕族群接軌。尤其有卡娜赫拉的小動物、反應過激的貓、MR.FRIENDLY、麗莎與卡斯柏等7款聯名人氣角色周邊商品，歡慶15周年的卡娜赫拉的小動物還有P助與粉紅兔兔的人形燒、爆米花造型桶。

新光三越信義新天地日本商品展獨家初登場，北海道網走番屋特選醬燒牡蠣便當，每份390元。（郭家崴攝）

期間會員上新光三越APP可用skm pay購買精選優惠商品、展場指定商品扣會員點數1點加1件。預計整檔可增加1成來客，目標業績可達4200萬元，較去年3800萬元增1成。

新光三越信義新天地日本商品展現場布置用色繽紛，看的、吃的、玩的都與年輕族群接軌。（郭家崴攝）

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