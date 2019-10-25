LULU、艾怡良進日接受電視節目《閨蜜愛旅行》邀請，前往馬爾地夫ClubMed錄製節目，艾怡良更是在ClubMed白色派對中，帶來一曲耳熟能詳的〈Happy〉，一展金曲歌后的氣勢及實力，鎮壓全場讓外國遊客不禁頻詢問，並熱情邀請合照。

兩人更是在這趟旅程中，揭露許多彼此不為人知的秘密，艾怡良在小酌後，暢聊自己的理想對象條件：「對方身上不能有任何味道。」來到馬爾地夫，兩位好友當然不能錯過海上設施，挑戰透明獨木舟划向大海，兩人玩瘋和攝影師比賽極速划行，卻一度手酸差點划不回來。艾怡良更是卸下金曲歌后的形象，搞笑不落人後玩起Cosplay 對方的遊戲，艾怡良完全複製LULU的妝容打扮，無恥度的誇張肢體表情模仿，讓LULU在旁邊看了好氣又好笑。

艾怡良開嗓展歌后實力。（閨蜜愛旅行提供）

兩人難得來到絕美海景的馬爾地夫，也特別為對方拍攝經典MV畫面，沒想到艾怡良竟然突發奇想，與攝影師討論拍攝一系列的海島復古MV風情，在拍攝過程中唯妙唯俏的還原復古MV畫面，不管是靠著樹枝放空的表情，或是在沙灘上拉著絲巾小跑步，讓全場工作人員也不禁大笑，艾怡良更表示這是她拍過最好的MV。

LULU（左）、艾怡良開心享受海景。（閨蜜愛旅行提供）

(中時 )