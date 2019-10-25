知名主持人兼律師謝震武昨日在政論節目中，針對韓國瑜近日言行，爆氣狂轟長達10分鐘，引發輿論熱議，也讓不少網友好期待今日謝震武會在節目中說些什麼？而稍早謝震武在節目中除了強調他是謝震武，要大家別去傷害他無緣兄弟謝祖武，「我是謝震武，別再去找謝祖武了」，也稱自己身為政論節目主持人，就是要督促政治人物，並非刻意針對韓，更同樣把「一言興邦，一言喪國」這8字送給總統蔡英文。

謝震武強調自己身為政論節目主持人，就應該善盡對政治人物針砭的職責，而他也肯定韓辦對這次事件的回應很成熟，而對小英陣營來說，則是要非常謹慎，因為韓辦可以分辨出，他到底是不是謾罵。

另外，謝震武也表示未來將會邀請韓國瑜、蔡英文直接來節目面對面專訪，到時候將會與韓辦聯絡時間。

謝震武昨晚火大批韓10分鐘，意外引發謝震武、謝祖武傻傻分不清楚之亂，連謝祖武本人也無奈，希望網友冷靜，並搞笑表示：「我是鮮師，不是律師喔。」

(中時電子報)