陳同佳願來台投案 鄭文燦：沒有辦法用任何政治操作來迴避 20:502019/10/25 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，陳同佳願來台投案，沒有辦法用認合政治操作來迴避。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，桃園市長鄭文燦25日表示，陳同佳要到台審判，是經過很多政治安排，版本也很多，坦白講也變來變去，從選前到選後，找律師陳長文諮商等等，看得出這是場精心設計的政治大戲，他認為，這問題很簡單，香港的反送中凸顯的是，香港缺乏民主自由，基本問題沒有辦法用任何政治操作來迴避。 鄭文燦表示，台灣面對兩種拉力，是要讓世界保護台灣，讓台灣走向世界，或是被中國磁吸來包圍，甚至被中國巨蟒策略，讓台灣窒息，強調「兩個方向的選擇，選擇小英就是選擇讓世界保護台灣。」 (中時 ) #台灣 #政治 #世界 #選擇 #陳同佳 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 牧師管浩鳴：陳同佳今日不會赴台 盼得到公平審訊 12:372019/10/23 兩岸 黃暐瀚揭陳同佳案真相 打臉蔡「談判專家」！ 14:572019/10/23 政治 陳同佳案 扁批蔡：那麼多政治考量理由幹嘛 18:592019/10/23 政治 阿扁開炮 那麼多政治考量幹嘛 04:102019/10/24 兩岸要聞 時機不對？她建議陳同佳在台選舉後再投案 15:502019/10/24 國際 陳明通嗆管少講話 陳嫌今仍不來台 04:092019/10/25 話題觀察 名嘴徐國勇打臉部長徐國勇 04:102019/10/25 時論廣場 陳同佳赴台投案「恐延3個月」管浩鳴：等台灣總統大選結束 03:232019/10/25 兩岸 政治熱門新聞 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 - 政治 謝震武轟韓謝祖武慘遭韓粉出征？ 韓國瑜出馬回應 - 政治 綠執政縣市街頭總統民調這人領先 網驚訝！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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