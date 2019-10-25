港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，桃園市長鄭文燦25日表示，陳同佳要到台審判，是經過很多政治安排，版本也很多，坦白講也變來變去，從選前到選後，找律師陳長文諮商等等，看得出這是場精心設計的政治大戲，他認為，這問題很簡單，香港的反送中凸顯的是，香港缺乏民主自由，基本問題沒有辦法用任何政治操作來迴避。

鄭文燦表示，台灣面對兩種拉力，是要讓世界保護台灣，讓台灣走向世界，或是被中國磁吸來包圍，甚至被中國巨蟒策略，讓台灣窒息，強調「兩個方向的選擇，選擇小英就是選擇讓世界保護台灣。」

(中時 )