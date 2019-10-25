曾任旅遊大使、國慶金釵的劉沛穎，目前擔任亞洲旅遊台的《世界跟我這YOUNG玩》節目主持人，她以女性的角度出發，走訪芬蘭、瑞典、俄羅斯等國家，選擇以芬蘭的首都赫爾辛基作為旅行起點，展開一段女性獨立自由行的新氣象。

劉沛穎一到芬蘭就忘了轉機數十個小時的疲憊，她直奔赫爾辛基的心臟地帶「參議院廣場」，不論政治、宗教、科學、商業中心都位於此，廣場中心佇立著亞歷山大二世雄偉的雕像，紀念著沙皇為芬蘭自治做出的貢獻，其它著名地標還包括赫爾辛基主教座堂、政府宮、赫爾辛基大學的主樓等建築。

首次遊北歐的劉沛穎，在荷蘭機場拍照打卡紀念。(圖/亞洲旅遊台提供)

其中「赫爾辛基大教堂」吸引到劉沛穎的目光，當地居民稱之為「白教堂」，外觀上白色建築體配上綠色圓頂，內部有精美的壁畫和雕塑，整體清新脫俗，她雀躍地說：「迫不及待想要跟它打卡了！大家都在這邊打卡，怎能不拍一下呢？趕快趕快！」網美模式大爆發，才第一站就拍了不少的底片。

騎電動滑板車 警鈴大作

觀光赫爾辛基搭乘的交通工具不外乎是電車、觀光巴士，不過在這裡最特別的是可以乘騎電動滑板車瀏覽這城市，劉沛穎玩心大起，立刻躍上電動滑板車打趣說：「我會不會被抓啊？回不了台灣了，大家再見！」還說「這速度有點慢，我可能要逛上3天才可以在這市區繞上一圈。」不料話才一說完，電動滑板車卻突然鈴聲響起，她嚇到花容失色，了解後才知道，警鈴是提醒使用者要先解鎖，回想這段小插曲，讓她當下以為自己闖禍了。

赫爾辛基大教堂的建築結構精緻，堪稱是芬蘭建築藝術精華。(圖/亞洲旅遊台提供)

體驗郵輪度假 FUN輕鬆

劉沛穎此行也嘗試搭乘郵輪到瑞典首都斯德哥爾摩，郵輪對於北歐來說是非常常見的交通工具，居民會利用周末搭乘郵輪，沿著波羅的海到鄰近的國家渡假。然而在斯德哥爾摩拍攝的這一天，導演卻突然對團隊說︰「今天我們天黑就收工！」劉沛穎心裡暗自慶幸可以早點休息，但眼看著晚上時間7點、8點過去，一直到11點天竟都還是亮的，原來拍攝期間正值當地夏令時間，日照時間有時長達18小時以上，讓她好笑又好氣地說：「等不到導演說收工我自己先卡了啦！」

更多《世界跟我這YOUNG玩》精彩內容，將於10月31日周四晚上9點亞洲旅遊台首播，MOD、全台有線電視、FainTV也可收看。



(中時 )