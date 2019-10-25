英國廣播公司（BBC）報導，歐盟使節已同意讓英國延後脫歐期限，英國首相強生想要在10月31日脫歐的理想泡湯。不過，新的脫歐日期下週才會出爐。

歐盟執委會表示，未來幾天還會繼續討論脫歐日期。

強生昨天呼籲提前於12月12日舉行大選，以打破英國脫歐僵局。這是他首次承認無法趕在10月31日期限前脫離歐洲聯盟。內政大臣賈維德（Sajid Javid）今天也承認，政府希望在下週四（31日）脫歐的計畫「無法達成」。

國會將於28日表決是否提前大選。英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意，也就是434票。

強生表示，如果歐盟讓英國延後至明年元月31日脫歐，他希望在12月12日舉行大選。不過，由於在野黨工黨對於提前大選的態度仍不明確，28日表決能否取得足夠票數仍是未知數。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）指出，他只會在強生完全排除無協議脫歐的前提下，才會同意大選。他在接受電視節目訪問時說：「我的立場是，讓我們先把無協議脫歐排除再說。」

如果下議院28日表決通過提前大選動議，強生同意把下議院在22日通過的「退出協議法案」拿回來繼續討論，直到11月6日午夜，下議院為了大選解散為止。強生當天因為想在3天內通過法案的緊湊時程表遭到下議院否決，決定暫停立法。

如果法案被帶回來討論，之後又能夠完成立法，英國理論上還是有可能在大選前完成脫歐。不過，當然已經來不及在強生先前承諾的「不能脫毋寧死」（do or die）的萬聖節期限前脫離歐盟。

如果議員同意提前大選，卻來不及在11月6日解散前完成立法，大選依舊會如常進行，而選舉結果將左右未來的脫歐進程。

(中央社)