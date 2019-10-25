聯合國今天表示，將派遣特別代表團前往智利，調查人權遭到侵犯的指控。當地為期一週的街頭抗議造成19人死亡，目前大罷工已進入第2天。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布打算結束6天來十分不得人心的緊急狀態與宵禁，以圖緩和緊張情勢。

現為聯合國人權事務高級專員的智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）推文表示：「自智利爆發危機後，我一直在監控中，現在決定派出查證代表團以調查有關侵犯人權的指控。」

因反對捷運費率調漲而於18日爆發的抗議風潮，演變成對薪資與退休金低下、學費與醫療支出昂貴以及貧富差距不斷擴大的比較全面抗爭。

大約2萬軍警部署在市區，維安行動造成5人死亡，社群媒體並瘋傳有關安全部隊凌虐民眾的控訴。

皮涅拉說：「我們正擬定一項使智利恢復正常秩序…以終止宵禁並期盼能解除警急狀態的方案。」

當局23日指出，暴力情況已較22日改善；並說，已無人死亡，逮捕人數減少25％，嚴重衝突也減少。

智利全國人權研究所（INDH）表示，目前共有584人受傷，其中245人被槍械所傷，並有2140人被捕。

死者中有9人因搶劫引發的火災而喪命。

(中央社)