台下觀眾度過一場親子共享的藝術饗宴。（紙風車劇團提供提供／張晉銘南投傳真）。

4個月前，即將成真火舞團在表演開始不久卻下起大雨，大家不急不徐地互相協助穿上雨衣，繼續觀賞表演，為了感謝當初民眾的支持，於25日再度來到草屯富功國小舉辦《火焰世家》加演場，總共吸引2000人到場觀賞，感受「真實」的熱力四射！

即將成真火舞團是由熱愛火技藝術的郭彥甫、蔡宏毅共同創辦，《火焰世家》則是全台首創的親子火舞劇，結合火技、武術及舞蹈等元素，所到之處總是驚豔全場。當晚台下民眾不分年齡，全都看得開懷大笑，大人們的臉上充滿孩童的純真，享受難得的放鬆機會，小孩們也看得非常開心，度過一場親子共享的藝術饗宴。

負責安排活動的立法委員蔡培慧表示，加演場是為了兌現當初的承諾，除了感謝民眾支持，也是希望大家能夠再次好好欣賞表演，放鬆心情。

蔡培慧說，草屯地區近年來的青年人口呈現微幅增加的趨勢，這些年輕小家庭相當關心下一代的生長環境，考量當地的親子藝文活動較少，於是從今年6月起連續在南投縣舉辦5場紙風車演出，增加民眾的藝文素養。

(中時 )