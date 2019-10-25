韓國瑜（左）授旗給雲林縣青工總會總會長林建助（右）。（黃國峰攝）

韓國瑜（前左三）與雲林立委參選人謝淑亞（前左二）、張嘉郡（前左四）高喊當選。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜25日前往雲林縣虎尾鎮，參加「雲林縣總統暨立委青年後援會」成立大會，韓與國民黨雲林縣2名立委參選人張嘉郡、謝淑亞強調總統、立委一條心，台灣才能發大財，韓並建議與規畫了4個願景，要讓台灣青年未來更具競爭力。

韓國瑜進場時大家高喊「韓總統好」，展現大家對雲林女婿的樂情，隨後韓授戰旗給雲林縣青工總會總會長林建助，林建助與雲林縣水利會長林文瑞、前台北縣長周錫偉等人陸續致詞。

雲林縣長張麗善表示，國民黨推出最堅強的立委陣容，就是雲林山區謝淑亞、海區張嘉郡，與參選總統的雲林女婿韓國瑜併肩作戰，雲林青年要大覺醒，要絕地大反攻，讓3個人都當選，明年1月11日一定是中華民國迎向光明的那一天。

謝淑亞表示，目前大環境年輕人看不到未來與希望，只有改變雲林才會變更好，這個責任很沈重，但只要為了雲林，她願意承擔，唯有雲林改變台灣才能變好。

不過謝淑亞在致詞時口誤說了「柯文哲總統」，讓她自己覺得很不好意思。

張嘉郡嘉表示，台灣雲林發展不能等，青年一定要站出來，未來要照顧孩子與老人家，國家一定要有方向，要解決少子化問題，就要支持韓國瑜。

韓國瑜表示，台灣青年有創意、熱情、膽量、頭腦也夠勤勞，但「雙缺」沒錢與機會，台灣大學生與外國相比沒有優勢，且一直往劣勢發展，台灣周邊的國家都快速發展，如菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南，是台灣真正危機所在。

韓國瑜說，東南亞16個國家未來有關稅優惠，台灣沒辦法參加，未來台灣年輕人競爭力、產品都比不上人家。

目前台灣內部經濟差、社會混亂，他為年輕人憂心，若只是滿足小確幸是不行的，他很著急，高雄雖然財政困難，但他堅持下一代要中英雙語教學，高雄要全台第1個推動，若當選總統將擴大到全台。

韓國瑜針對青年建議四點，第一，若躲在自己圈子不與國際接軌，機會將一直在萎縮，第二，青年創業政府一定要編預算，結合社會資源與各種基金，幫助青年創業，推一把讓青年上馬，青年便會自己騁馳千里，一飛沖天。

第三，鼓勵大學生與碩士生要有1年到國外當交換學生，他若當總統，所有費用會想辦法解決。第四青年創業，30國家政府已成立政府基金，若當總統會成立中華民國基金，全力拉台產業全球化布局，給年青人機會。

(中時 )